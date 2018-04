Stiri pe aceeasi tema

- Oltin Hurezeanu, faimosul pe care publicul larg il vede de cateva lui la Exatlon, a aparut in ipostaze tandre alaturi de Nicoleta Luciu. Concurentul din echipa „Faimoșilor” a aparut intr-un serial alaturi de focoasa bruneta. Oltin a reaparut in atenția publicului odata cu participarea la Exatlon. Nu…

- Madonna a provocat din nou controverse dupa publicarea pe Instagram a unui video temporar (story) care o surprinde in ipostaze intime, informeaza Daily Mail. De data aceasta, artista poate fi vazuta stand pe toaleta si privind plictisita spre camera, cu barbia sprijinita in palma. Artista in varsta…

- Rangerii parcului au montat camera in rezervatia naturala Tisita, in zona de protectie integrala a parcului, dupa ce au observat urmele lupilor in zona, in cursul actiunilor de patrulare si monitorizare.

- Daca acum cateva zile declara ca problemele financiare au pus stapanire pe viața ei și a soțului sau, Oana Lis duce o viața cat se poate de buna și iși poate permite sa se bucure de micile placeri.