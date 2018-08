Stiri pe aceeasi tema

- Paris Hilton a venit pentru prima oara in Romania, unde a susținut joi noaptea o reprezentație de zile, in calitate de DJ. Faimoasa miliardara a facut un show istoric la Nuba, cel mai exclusivist club din Capitala, iar Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania a transmis live mega-party-ul din NUBA. (Vezi…

- Concursul „Capitala antreprenoriatului romanesc 2019”, dedicat municipiilor din Romania interesate in promovarea antreprenoriatului, a fost lansat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania - CNIPMMR.

- Romania pare ca intarzie foarte mult pregatirile pentru Euro 2020. La stadioanele Giulești, Dinamo și Arcul de Triumf nu au inceput lucrarile, iar la capitolul transport Capitala are deficiențe majore. Citește și: Un jurnalist roman in SUA, dezvaluire BOMBA: cu cine s-a intalnit Kovesi in…

- Smardanul sau bujorul de munte este una dintre cele mai rare plante din regiunile montane. Planta face parte din genul botanic Rhododendron. Genul cuprinde diferite specii ce cresc la altitudini inalte in regiuni precum Himalaya, Caucaz, Carpati,...