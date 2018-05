Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni participa luni, in comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud, la o parada militara, un show aviatic, cu demostratii de lupta si la un concert de muzica de fanfara pentru a marca primul eveniment dedicat Centenarului. Parasutistii au adus la sol drapelul inscriptionat „Romania 100”.

- Accident cu 7 victime in Bistrita-Nasaud! Una dintre masini implicate a intrat violent intr-un stalp de beton. Accidentul a avut loc pe DN 17 Bistrita – Vatra Dornei, in localitatea Prundu Bargaului, fiind implicate doua autoturisme. Una dintre masini a rupt un stalp de electricitate de pe marginea…

- In contextual anului Centenarului, administratiile locale isi arata interesul pentru unirea Basarabiei cu Romania. Prima declaratie simbolica de unire, semnata in Romania, a plecat din judetul Bistrita-Nasaud, din comuna Parva. Deputatul Ionut Simionca, presedintele PMP Bistrita-Nasaud l-a provocat…

- In drumul pe jos pana la Chisinau cu steagul Romaniei si cel al judetului unionist Bistrita-Nasaud, bistriteanul Antal Francisc a trecut azi la orele 14 din Transilvania in Bucovina. Marsul Centenarului spre Chisinau marti, 13 martie 2018 a pornit de la intrarea in Prundu Bargaului (Restaurant Perla…