- Un miting aviatic de anvergura va avea loc sambata, 29 iulie, la Dezmir, cu ocazia implinirii a 85 de ani de la inființarea Aeroclubului Traian Darjan Cluj. Sunt invitați celebrii piloți de la Hawks of Romania, White Wings, Blue Wings, dar și piloții militari de la Luna, care vor zbura cu elicoptere…

- Maine, 19 iulie, se va desfașura proba scrisa din cadrul examenului național pentru definitivare in invațamant, au fost admiși pentru susținerea acestei probe peste 8.400 de candidați (dintr-un total de peste 8.900 de candidați inscriși). Accesul candidatilor in centrele de examen se face in intervalul…

- Cel mai dulce și cel mai așteptat festival al anului, ”Festivalul capșunelor și al mierii”, ediția a VIII-a – 2021, se va desfașura duminica, 18 iunie, la Sadova. Potrivit Primariei satului Sadova evenimentul se va desfașura in complexul de agrement Sadova Forest, incepind cu orele 11:00. Organizatorii…

- Sambata, 17 iunie, incepand cu ora 10:00, se va desfașura mitingul aerian BOBAS AIR SHOW, eveniment unic anul acesta in Forțele Aeriene Romane, la Baza Aeriana Boboc. Spectacolul aviatic se va desfașura sub egida a „110 ani de Aeronautica Militara Romana”.

- Concurs internațional de machete la Alba Iulia, sambata și duminica. Programul evenimentului Asociația Modelism Alba – IPMS Romania, in colaborare cu Primaria Municipiului Alba Iulia și Cercul Militar Alba Iulia, organizeaza Concursul Internațional de Machete Statice “Trofeul AMA”, ediția a XI-a, in…

- ANAF scoate la licitație pentru a doua oara un avion McDonnel Douglas care i-a aparținut omului de afaceri Ovidiu Tender și prețul a scazut fața de prima licitație, ajungand acum ca aeronava sa coste cat un Jeep.„Serviciul executari silite cazuri speciale București organizeaza in data de 20.06.2023,…