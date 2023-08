Stiri pe aceeasi tema

- Mii de bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 10.000.000 de lei au fost descoperite in P.T.F. Calafat. Polițiștii de frontiera din Calafat au descoperit 20.210 bunuri contrafacute. Daca ar fi fost comercializate ca produse de marca, acestea ar fi valorat 10.105.000 de lei. In weekend,…

- Un animal originar din America de Nord, care nu a mai fost vazut de peste 200 de ani la Romania, a fost filmat, de curand in Golful Cerna, din județul Mehedinți. Imaginile au ajuns pe internet și s-au viralizat! Castorul sau brebul, caci la el ne referim, este un animal rozator semiacvatic protejat…

- Dan Negru s-a aratat profund dezamagit de modul in care Romania, țara sa natala, este promovata. Prezentatorul de la Kanal D se afla acum in vacanța, in Japonia, unde are parte de experiențe extraordinare.Dan Negru, carismaticul prezentator TV, a decis sa-și petreaca in acest an vacanța de vara in Japonia,…

- Vara, gustul rosiilor face toti banii. Acum, majoritatea roșiilor care se vand in piețe de la noi nu sunt insa din soiuri romanești. Sunt cultivate in solarii unde, in aceasta perioada, cresc doar hibrizi.

- Dinasty și Future Stars, din cadrul școlii de dans Silver Dance Academy, reprezinta Romania la cel mai mare concurs internațional de dans, organizat in Europa. Este vorba despre o competiție la nivel mondial, la care participa 62 de țari din intreaga lume, inclusiv America, Japonia și China. Dar cat…

- Piața de ecommerce din Romania devine tot mai puternica, cu o creștere mai rapida decat media globala, de 16,6% pe an, ajungand astfel la o valoare totala de 10 miliarde de euro pana in 2025.

- IKEA Timișoara și-a deschis porțile pentru clienți. Magazinul de 26.000 de metri patrați, care se gasește de fapt pe raza comunei Dumbravița, este al treilea deschis de investitorul suedez in Romania și se vrea a fi cel mai sustenabil din sud-estul Europei.

- O tanara din Romania a marturisit pe contul ei personal de Tik-Tok, acolo unde se bucura de o comunitate numeroasa ca a fost jefuita intr-un club din America. Tiktokerița a marturisit ca avea toate actele cu ea, deoarece așa obișnuia de fiecare data, iar acum este nevoita sa iși faca altele, asta pentru…