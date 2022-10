Stiri pe aceeasi tema

- Joi, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a condamnat atacurile rusesti cu drona asupra tintelor civile din Ucraina si a spus ca ”astfel de tactici ale pamantului parjolit nu vor ajuta Rusia sa castige razboiul”, relateaza DPA, Reuters si Agerpres . Intr-un discurs sustinut in parlamentul german inaintea…

- Kremlinul a transmis miercuri ca presedintele Vladimir Putin inca nu a decis daca va participa la summitul G20 care se va desfasura in luna noiembrie in insula indoneziana Bali, relateaza Reuters. ”Sunt multe forumuri internationale planificate pentru luna noiembrie”, a spus in fata presei consilierul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marți (11 octombrie) liderilor națiunilor Grupului celor Șapte (G7) mai multe capacitați și sisteme de aparare aeriana pentru a opri Rusia sa-și desfașoare inițiativa pentru o misiune internaționala de observare la granița cu Belarus. Alaturandu-se intalnirii…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit sa antreneze pana la 15.000 de militari ucraineni cat mai curand posibil, relateaza cotidianul german Spiegel, citat de Reuters. Potrivit planului blocului comunitar, ale carui detalii finale vor fi negociate la Bruxelles saptamana viitoare, Polonia va…

- Tarile membre ale Uniunii Europene discuta despre o actiune comuna ca raspuns la cele mai recente evolutii in razboiul declansat de Rusia contra Ucrainei, a anuntat miercuri Comisia Europeana, care a avertizat Moscova ca vor exista ”consecinte din partea noastra”, transmite Reuters. ”Statele membre…

- Ucraina asteapta sa primeasca saptamana aceasta din partea Uniunii Europene un ajutor financiar de cinci miliarde de euro, destinat sustinerii economiei si armatei sale, precum si pregatirilor pentru sezonul de iarna, a declarat duminica premierul ucrainean Denis Smigal, aflat intr-o vizita in Germania,…

- Presedintele USR, Catalin Drula, impreuna cu Ludovic Orban, presedintele “Forta Dreptei”, si Eugen Tomac, presedintele PMP, i-au solicitat premierului Nicolae Ciuca, printr-o scrisoare deschisa, sa refuze acordarea de vize turistice cetatenilor rusi si sa sustina o astfel de masura si la nivelul UE.…