- Un moment de reculegere si un omagiu pentru fostul premier Shinzo Abe vor fi aduse, sambata, la meciul de rugby dintre Japonia si Franta, conform lefigaro.fr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost asasinat vineri de catre un barbat in varsta de 41 de ani, arestat imediat, cu un pistol pe care l-a confectonat el insusi, din tevi de otel si un dispozitiv electric de tras, legate cu scoch.

- Politistii au descoperit mai multe posibile dispozitive explozive in timpul perchezitiei la locuinta atacatorului fostului premier japonez Shinzo Abe, iar agentia de presa NHK a relatat ca genistii se pregatesc sa efectueze o explozie controlata in incinta, potrivit BBC.

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a murit, vineri, dupa ce a fost impuscat in spate de un barbat in timp ce tinea un discurs electoral. Shinzo Abe era cunoscut pentru politica sa externa si pentru strategia economica numita „Abenomics”, relateaza BBC.

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a transmis, dupa ce fostul premier japonez Shinzo Abe a fost impuscat la un eveniment electoral, ca „este de neconceput” sa se ajunga la tentative de asasinat in campaniile electorale.

- Unda de șoc in Japonia, dupa ce Shinzo Abe a fost dus de urgența la spital, in urma unui incident ce a avut loc in timp ce fostul prim-ministru susținea un discurs la un eveniment electoral desfașurat in orașul Nara. Fostul premier nipon Shinzo Abe s-a prabușit dupa ce a fost impușcat, anunța BBC. Abe…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost dus la spital dupa ce s-a prabusit in cursul unui eveniment electoral in orasul Nara (vest), vineri, si este inconstient, au raportat media locale, citate de Reuters si AFP. Mai multe media, printre care agentia de presa Kyodo, au transmis ca fostul premier a…