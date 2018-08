Stiri pe aceeasi tema

- Premierul japonez Shinzo Abe si-a confirmat duminica decizia de a prezenta pentru un nou mandat in fruntea Partidului Liberal-Democrat (PLD), sperand sa devina seful de guvern cu cea mai mare longevitate in functie si sa-si duca la indeplinire obiectivul de a reforma Constitutia pacifista a tarii, transmite…

- Premierul japonez Shinzo Abe urmeaza sa viziteze miercuri regiunea sinistrata din vestul Japoniei, unde cel putin 179 de persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor si alunecarilor de teren cauzate de ploile abundente, scrie jurnalul.ro.

- Salvatori japonezi si-au intensificat marti eforturile, in pofida sanselor reduse de a gasi supravietuitori intre daramaturi, in urma ravagiilor facute de ploi in vestul Japoniei, unde au murit cel putin 156 de persoane, relateaza AFP. Autoritatile au anuntat ca nu au vesti despre aproximativ alti zece…

- Premierul japonez Shinzo Abe isi va anula vizitele programate incepand de miercuri in Belgia, Franta, Arabia Saudita si Egipt, dupa ce peste 100 de persoane au murit in urma ploilor torentiale care afecteaza vestul Japoniei, relateaza luni Reuters. Secretarul general al Partidului Liberal…