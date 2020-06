Stiri pe aceeasi tema

- Japonia urmareste situatia din Hong Kong cu "profunda ingrijorare" dupa ce China a adoptat o noua lege de securitate pentru oras, a declarat luni prim-ministrul nipon Shinzo Abe, care a subliniat importanta mentinerii demersurilor de respectare a principiului "o tara, doua sisteme", informeaza Reuters…

- Japonia nu se va alatura demersului Statelor Unite, Marii Britanii si altor tari in difuzarea unei declaratii care sa critice China pentru impunerea unei noi legi a securitatii in Hong Kong, a relatat duminica agentia de presa nipona Kyodo, citand oficialitati din tarile implicate, informeaza Reuters.Marea…

- China trebuie sa respecte autonomia Hong Kong-ului, a transmis marti Uniunea Europeana, in contextul unei controverse in legatura cu planurile Beijingului de a adopta o lege de securitate nationala pentru acest teritoriu, relateaza Reuters. "Acordam o mare importanta mentinerii nivelului inalt de autonomie…

- Episodul relatat pe Facebook are in prim-plan o patrulare a oamenilor legii in Sectorul 3. „Abuzuri, desconsiderare, lipsa de politete la adresa seniorilor. Pana cand, domnilor polițiști? O buna prietena se afla ieri in zona IOR pe o banca, la orele permise. La capatul bancii, altcineva. Trece o mașina…

- Un tren care i-ar aparține lui Kim Jong Un a fost observat saptamana aceasta intr-o stațiune balneara aflata pe coasta de est a Coreei de Nord, potrivit unor imagini din satelit, relateaza Reuters. Imaginile au fost realizate de grupul „38 North”, un program care supravegheaza activitațile Coreei de…

- Prim-ministrul nipon Shinzo Abe intentioneaza sa declare stare de urgenta in Japonia ca urmare a propagarii noului coronavirus in arhipelag, a relatat luni agentia Kyodo, citand un responsabil guvernamental, potrivit dpa.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 34: 'Nesimtitul…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si-a intensificat marti criticile la adresa modului in care China gestioneaza pandemia de coronavirus, spunand ca Partidul Comunist Chinez inca ascunde de restul lumii informatii care ar fi necesare pentru prevenirea aparitiei de noi cazuri, relateaza Reuters,…

- Tarile nu pot sa-si blocheze, pur si simplu, populatia pentru a invinge coronavirusul, a declarat expertul in situatii de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Mike Ryan, adaugand ca sunt necesare si masuri de sanatate publica pentru a evita reaparitia virusului. "Ceea ce trebuie…