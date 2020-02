Shift a lansat ”Fragil” – VIDEOCLIP

Stiri pe aceeasi tema

- The Weeknd a lansat cover-ul albumului ”After Hours”, urmat de piesa care poarta același nume. Pe langa acest lucru, cantarețul a subliniat faptul ca albumul ar urma sa apara pe 20 martie și este deja disponibil la pre-order. Album Cover (New Track Tonight) pic.twitter.com/NOA9R9hkYD — The Weeknd (@theweeknd)…

- Billie Eilish a fost cea care a dominat Premiile Grammy din acest an, cea mai importanta ceremonie a industriei muzicale. Aceasta a fost prima cantareața, și cea mai tanara, de altfel, care caștiga toate cele 4 mari categorii. Cantareața americana Billie Eilish a lansat, vineri, cantecul No Time To…

- Disclosure și Khalid fac din nou echipa și au lansat melodia ”Know Your Worth”. Dupa ce anul trecut aceștia au colaborat pentru piesa ”Talk”, de pe albumul ”Free Spirit” al lui Khalid, piesa ce a fost nominalizata la Grammy, duo-ul englez și tanarul Khalid au lansat ”Know Your Worth”, o melodie dance,…

- AMI iși surprinde fanii cu o piesa noua și cu un videoclip a carui imagine și atmosfera sunt diferite de cele filmate de artista pana acum. Marcata de nostalgie, piesa „Fotografii” spune povestea celor mai frumoase amintiri din copilarie, surprinse in fotografii care prind viața. „Amintirile pe care…

- Adolescenții din noi vor fi extrem de bucuroși. Jonas Brothers, trupa reunita acum mai bine de un an a mai lansat un single. Se numește „What a Man Gotta Do„, iar dupa doar cateva ore de la lansare are peste 2 milioane de vizualizari. Jonas Brothers se afla in continuare in turneul de promovare a...…

- Trupa timișoreana Melting Dice a lansat un nou videoclip la piesa „Uitat“, video-ul fiind realizat de ETOS Videography. Piesa este inregistrata la studioul Melting Dice, mixajul, masterizarea și producția fiind facute la Firstline Studio de catre Alex Marton. Muzica Melting Dice poate fi numita rock…

- La 25 de ani de la lansarea oficiala, celebra piesa de Sarbatori “All I Want for Christmas Is You”, cantata de Mariah Carey, are un videoclip nou. Artista a relansat melodia, clipul fiind disponibil de vineri, pe YouTube, unde a strans deja 4 milioane de vizualizari. De altfel, “All I Want for Chrismas…

- Noua piesa lansata de Randi se numește „Dependent” și creeaza...dependența. Cu „Dependent” Randi continua seria de piese „Sunete urbane”, un proiect muzical prin care artistul iși dorește sa experimenteze sound-uri noi. Proiectul a debutat la inceputul acestui an cu piesa „2 Anonimi”, realizata in colaborare…