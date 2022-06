Javier Olivan, directorul pentru dezvoltare al companiei, va prelua functia de director operational in aceasta toamna. Sandberg, care l-a informat-o pe Zuckerberg despre decizia sa in weekendul trecut, va continua sa faca parte din consiliul de administratie al Meta. ”In urmatoarele cateva luni, Mark si cu mine vom face tranzitia atributiilor mele directe”, a spus Sandberg intr-o postare lunga pe Facebook, in care a vorbit despre demisie. Meta pregateste, de asemenea, o reorganizare interna care va avea loc impreuna cu aceasta schimbare, a spus Zuckerberg. ”Privind inainte, nu intentionez sa inlocuiesc…