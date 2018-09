Stiri pe aceeasi tema

- Zimbru Chișinau a obținut a treia victorie consecutiva in Divizia Naționala. "Galben-verzii" s-au impus cu scorul de 1-0 in fața Speranței Nisporeni intr-o partida din cadrul etapei a 18-a a campionatului intern.

- Zimbru are o evoluție buna sub conducerea tehnicianului roman Sorin Colceag. "Galben-verzii" au invins-o pe Speranța cu scorul de 1-0 intr-o partida din cadrul etapei a 18-a a Diviziei Naționale. Formația de pe strada Butucului a bifat a treia victorie consecutiva in campionatul intern.

- Sheriff Tiraspol s-a calificat in play-off-ul Ligii Europei. Campioana Republicii Moldova a fost invinsa de Valur la Reykjavik cu scorul de 1-2 in partida retur din Turul 3 preliminar al Ligii Europei.

- Nationala feminina de tineret (sub 20 de ani) a obtinut a doua victorie la Campionatul Mondial din Ungaria, dupa ce a invins Paraguay cu 41-25 (16-13). Selectionerul Gheorghe Tadici a utilizat mai mult jucatoarele care au evoluat mai putin in prima partida cu Japonia.

- Sorana Cirstea s-a impus in fata slovacei Magdalena Rybarikova intr-o ora si 30 de minute si va juca in turul 2 la Wimbledon cu castigatoarea partidei dintre Evgeniya Rodina si Antonia Lottner.

- Zimbru Chișinau continua pregatirile pentru partida din etapa a 13-a a Diviziei Naționale cu eterna rivala Sheriff Tiraspol. "Galben verzii" au desfașurat un antrenament deschis in ajunul partidei cu multipla campioana a Moldovei.

- Sheriff Tiraspol a obținut a doua victorie consecutiva sub comanda noului antrenor, croatul Goran Sablic. In cadrul etapei a 12 a Diviziei Naționale campioana țarii a surclasat-o la Tiraspol pe Sfantul Gheorghe Suruceni cu scorul de 4-0.

- Antrenorul croat Goran Sablic a debutat cu victorie pe banca campioanei naționale Sheriff Tiraspol. In cadrul etapei a 11-a a Diviziei Naționale de fotbal ”viespile” din orașul de pe Nistru au surclasat deplasare pe Dinamo-Auto cu scorul de 5-0.