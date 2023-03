Stiri pe aceeasi tema

- Univ.Craiova a invins vineri, pe teren propriu, formația UTA Arad și a urcat pe locul patru in clasamentul Superligii de fotbal. Partida a facut parte din etapa a 30-a, ultima din sezonul regular. Oltenii s-au calificat in play-off și au intrat in cursa p

- CFR Cluj a reușit sa se impuna pe teren propriu cu UTA, scor 2-1, intr-un meci cu toate ingredientele, gol anulat, penalti ratat și eliminare dupa o intrare groaznica, in etapa a 28-a a SuperLigii.

FC Voluntari a invins-o fara drept de apel pe CS Mioveni, cu scorul de 3-0 (1-0), miercuri, in deplasare, intr-un meci din etapa a 28-a a Superligii de fotbal.

CFR Cluj a invins-o pe FC Arges cu scorul de 3-1 (2-0), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal, potrivit Agerpres.

Antrenorul Florin Parvu a debutat la Petrolul Ploiesti cu o victorie, 2-0 (2-0) cu FC Hermannstadt, luni seara, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 25-a a Superligii de fotbal.

- Petrocub Hincești a obținut a doua victorie consecutiva in cantonamentul din Turcia in vederea pregatirii de partea a doua a sezonului din Superliga. Echipa pregatita de Alexei Savinov a trecut cu 3-2 de ucrainenii de la Inhuleț, transmite tv8.md. Petrocub a decis sa se pregateasca de faza a doua a…

- FCSB a reușit o victorie importanta in deplasarea de la Sibiu, 1-0 cu Hermannstadt, in etapa a 22-a a SuperLigii. Gazdele puteau marca de la mare distanța, dar mingea a lovit bara transversala.

CS Mioveni a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 1-0 (1-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 22-a a Superligii de fotbal.