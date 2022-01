Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii clubului Universitatea Craiova au ajuns la un acord cu mijlocașul bulgar Antoni Ivanov in privința trecerii sale la penultima clasata din Liga 1, Dinamo București. Fotbalistul nu mai intra in vederile staff-ului alb-albastru. „Clubul Universitatea Craiova anunța ca mijlocașul Antoni Ivanov…

- Sheriff Tiraspol a ramas fara unul dintre cei mai buni fotbaliști ai sai din ultimii cinci ani. Fundașul lateral, Cristiano Da Silva s-a transferat la celebrul club brazilian Fluminense. Sud-americanul a semnat un contract valabil pana in 2024.

- Sheriff Tiraspol a inceput sa-și intareasca lotul pentru a doua parte a sezonului. „Galben-negrii” au semnat cu mijlocașul ghanez Patrick Kpozo. Informația a aparut pe cunoscutul site transfermarkt. Fotbalistul va ajunge la Sheriff in calitate de jucator liber de contract.

- Marin Cacic, fotbalistul lui NK Nehaj, din Croația a suferit brusc un atac de cord, fatal, și s-a prabușit pe gazon, la jumatatea unui antrenament.Tanarul fotbalist a fost transportat de urgența la spital, acolo unde a fost plasat intr-o coma indusa.In timpul acestei saptamani, medicii au facut tot…

- Sepsi și FCSB se intalnesc azi, de la 20:30, in ultimul meci al zilei din Liga 1. Nicolae Paun (22 de ani), mijlocașul covasnenilor, spune ca un pas greșit i-ar scoate definitiv din lupta pentru play-off. Inaintea partidei de la Sf. Gheorghe, Nicolae Paun, mijlocașul de 22 de ani al celor de la Sepsi,…

- Fotbalistul echipei Borussia Dortmund, Jude Bellingham, s-a declarat revoltat de prestatia arbitrului Felix Zwayer la meciul de sambata cu Bayern Munchen, pierdut cu scorul de 2-3, el mentionand ca adversarii nu ar fi trebuit sa beneficieze de penalti, conform news.ro. “Il delegi la cel mai…

- Fotbalistul ivorian Sebastian Haller (27 ani), de la Ajax Amsterdam, a marcat miercuri seara golurile victoriei olandezilor (scor 1-2), in Liga Campionilor, in deplasarea de la Besiktas. Astfel, Haller a trecut in fruntea clasamentului golgheterilor din acest sezon, bifand și alte recorduri, anunța…

- Fotbalistul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Ianis Hagi, a declarat, marti, ca presiunea in meciul cu Islanda din preliminariile CM 2022 este in mod clar pe umerii „tricolorilor”, dar a precizat ca toti fotbalistii viseaza de mici sa evolueze in astfel de partide decisive. „O sa fie un meci dificil…