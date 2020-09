Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) a ajuns la 100 de goluri pentru naționala Portugaliei, record absolut in Europa! Starul lui Juventus devine astfel primul fotbalist european care atinge aceasta borna dupa reușita din meciul contra Suediei (runda a doua din Liga Națiunilor). Cristiano Ronaldo a deschis…

- Sheriff Tiraspol a dat lovitura pe piața transferurilor inainte de a incepe evoluția in turul trei preliminar al Ligii Europei. Campioana Moldovei a semnat cu mijlocașul batav Dabney dos Santos.

- Este vorba de gama Skoda Enyaq iV care a fost lansata in urma cu cateva ore in Europa, iar acum vorbim de primele preturi de achizitie ale masinii. La inceput trebuie spus ca pentru noul model Skoda Enyaq iV Founders Edition pretul de achizitie PORNESTE DE LA suma de 52.300…

- Ferran Torres, noul star de la Manchester City, a primit un card special in FIFA 20. Pep Guardiola și-a frecat mainile de fericire cand City a anunțat transferul tanarului spaniol, unul din cei mai promițatori tineri jucatori din Europa. Pe langa el acum au șansa sa se bucure și fanii Ultimate Team,…

- FC Santos l-a demis pe antrenorul portughez Jesualdo Ferreira, care a rezistat opt luni pe banca tehnica a clubului brazilian de fotbal, transmite Reuters. Ferreira a platit cu scaunul eliminarea dezamagitoare a lui Santos de catre Ponte Preta (1-3) in sferturile Campionatului Paulista, in meciul disputat…

- Federatia Moldoveneasca de Fotbal a publicat listele jucatorilor legitimati pana in prezent pentru sezonul 2020/2021. Sheriff Tiraspol are in lot doar sapte fotbalisti moldoveni, dintre care doi sunt portari. In lotul campioanei en-titre, mai figureaza 19 stranieri.