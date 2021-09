Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza uriașa produsa de Sheriff Tiraspol in Liga Campionilor. Campioana Moldovei a invins-o, scor 2-1, pe Real Madrid, chiar pe "Santiago Bernabeu", in cel de-al doilea meci din actuala editiei a celei mai tari competitii intercluburi din Europa.

- Fluier final in partida de pe Santiago Bernabeu, de la Madrid. Sheriff Tiraspol s-a impus in fața echipei Real Madrid cu scorul de 2 la 1 in a doua etapa a grupelor UEFA Champions League. Astfel, Sheriff este lider in Grupa D din Liga Campionilor, transmite Știri.md cu referire la zdg.md. Campioana…

- Rezultat neverosimil in Liga Campionilor. Surpriza sezonului in competiția suprema a cluburilor, campioana Moldovei, Sheriff Tiraspol, a invins marți seara pe Real Madrid pe Santiago Bernabeu, scor final 1-2 (1-1).

- Jasur Jakhshibaev (24 de ani) a marcat cel mai important gol din istoria lui Sheriff Tiraspol, in minutul 25 al deplasarii cu Real Madrid, din Liga Campionilor, la scorul de 0-0. Real Madrid - Sheriff Tiraspol este live AICI Sheriff Tiraspol și-a depașit cu mult statutul in momentul calificarii in grupele…

- Sheriff Tiraspol este pregatita de super meciul cu Real Madrid din faza grupelor Ligii Campionilor. "Galben-negrii" au facut incalzirea pentru meciul de pe Santiago Bernabeu la Ternovca, acolo unde a jucat aseara cu Dinamo-Auto Tiraspol.

- Florin Cițu considera ca Dan Barna a ieșit pe locul doi in primul tur al alegerilor pentru șefia USR PLUS pentru ca este o ”penalizare” a membrilor formațiunii pentru cei care au ieșit de la guvernare. Florin Citu a declarat, joi, la Ramnicu Valcea, ca rezultatul alegerilor din USR PLUS nu este o surpriza…

- Echipa FC Liverpool a obtinut o victorie categorica in deplasare, duminica, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Leeds United, in singurul meci din etapa a 4-a a campionatului de fotbal al Angliei. Atacantul egiptean Mohamed Salah a deschis scorul in minutul 20 al intalnirii de pe stadionul Elland Road.…

- Italia este noua campioana europeana la fotbal, dupa o victorie in finala cu Anglia. Nationala Italiei a invins echipa Angliei cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare, duminica seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in finala EURO 2020. La finalul celor 120 de minute de joc, scorul a fost 1-1.…