Sheriff Tiraspol a semnat cu Vitor Pernambuco. Atacantul este discipol al clubului brazilian Portuguesa

- Sheriff Tiraspol a ramas fara unul dintre cei mai buni fotbaliști ai sai din ultimii cinci ani. Fundașul lateral, Cristiano Da Silva s-a transferat la celebrul club brazilian Fluminense. Sud-americanul a semnat un contract valabil pana in 2024.

- Internaționalul moldovean Nicolae Milinceanu va evolua in Cipru. Atacantul de 29 de ani a devenit jucatorul gruparii AEL Limassol, dupa un an petrecut la formatia greaca PAS Giannina.Milinceanu va incerca sa-și ajute echipa sa urce in campionat.

- Dennis Man are soarta pecetluita la Parma. Internaționalul roman trece printr-o perioada dificila la gruparea emiliana. Parma se zbate in Serie B, dupa ce obiectivul clubului fusese revenirea in prima divizie dupa doar un an. Atacantul de 23 de ani a avut o prima parte a sezonului zbuciumata, fiind…

- ​Sergiu Bus (29 de ani), care a jucat ultima oara în Coreea de Sud, este noul atacant al echipei CFR Cluj, a anuntat, luni, campioana en-titre a României.Buș a semnat un contract valabil doua sezoane si jumatate."Suntem bucurosi sa va anuntam ca Sergiu Bus, jucator crescut…

- Antrenorul principal al Clubului de fotbal Sheriff Tiraspol, Iuri Vernidub, a comentat rezultatul meciului cu Shakhtar (1:1) din ultima runda a fazei grupelor Ligii Campionilor. {{571762}} -Aș imparți jocul in doua parți. Prima jumatate a performanței echipei mele a fost un anti-fotbal, nu ma tem de…

- Sheriff Tiraspol a obținut a cincea victorie consecutiva in Divizia Naționala. Campioana Moldovei a invins-o pe CSF Balți in cea de-a 15-a etapa. "Galben-negrii" s-au impus cu scorul de 2-0. Basit Abdul Khalid a marcat primul sau gol pentru Sheriff in minutul 45. Dupa pauza un alt fotbalist african,…

- Campioana Moldovei a fost invinsa de Inter Milano cu 3-1 in etapa a 3-a a fazei grupelor UEFA Champions League. „Nerazzurrii” au deschis scorul in minutul 34 prin Edin Dzeko, dar tiraspolenii au egalat la unu in debutul reprizei a doua, cand Sebastien Thill a inscris direct dintr-o lovitura libera.…