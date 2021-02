Stiri pe aceeasi tema

- Sheriff Tiraspol a caștigat lejer derby-ul cu Zimbru Chișinau din cadrul etapei a 22-a Diviziei Naționale. Campioana Moldovei s-a impus cu scorul de 4-0. Oaspeții au preluat conducerea pe tabela de marcaj din minutul 14, atunci cand a inscris atacantul sloven Lovro Bizjak.

- Inter Milano a caștigat fara drept de apel Derby della Madonnina. Discipolii lui Antonio Conte au invins-o pe rivala AC Milan cu 3-0 in etapa a 23-a din Serie A. Deja in minutul 5, Lautaro Martinez a deschis scorul cu o lovitura de cap, din centrarea lui Romelu Lukaku.

- CSM București a caștigat clar derby-ul cu SCM Rm. Valcea, din runda cu numarul 10 a „Ligii Florilor”, scor 27-22. SCM Rm. Valcea și CSM București se vor infrunta și in optimile Ligii Campionilor. Turul e in Oltenia, pe 6 martie, iar returul la București, pe 13 martie. CSM București a obținut cu greu…

- FC Viitorul Constanta si Honved Budapesta au ajuns la un acord pentru imprumutul internationalului moldovean Artur Craciun la clubul formatia de la malul Marii pana la finalul acestui sezon, cu posibilitatea de prelungire a contractului in vara acestui an, a anuntat clubul patronat de Gheorghe Hagi…

- In urma acestui succes, formatia din Medgidia este lider solitar in clasament. Echipa masculina de handbal CS Medgidia a obtinut un succes deosebit, astazi, la Cluj Napoca, la turneul Diviziei A, seria B. Prima in ierarhie, formatia de pe litoral a intalnit echipa de pe pozitia secunda,CSM Alexandria,…

- Real Sociedad a reusit sa castige derby-ul Tarii Bascilor cu Athletic Bilbao, scor 1-0, joi, in deplasare, in cadrul etapei a 16-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Foto: (c) Miguel Tona / EPA Echipa din San Sebastian s-a impus prin golul lui Cristian Portu (5), punand astfel capat unei serii…

- FCSB a revenit pe primul loc in Liga 1. Gruparea bucureșteana a devenit lider dupa ce a caștigat clar derby-ul etapei 14-a cu Universitatea Craiova.Deși gazdele au avut primele ocazie de a inscrie, FCSB a marcat chiar la prima șansa periculoasa.

Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 36-32, in fața celor de la Dobrogea Sud Constanța, intr-o partida ce a contat pentru etapa a XIII-a, din cadrul Ligii Zimbrilor.