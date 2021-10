Stiri pe aceeasi tema

- Primele doua clasate din Anglia se provoaca duminica, de la ora 18.30, în runda cu numarul 7. Daca Premier League este cel mai valoros campionat din Europa, implicit din lume, atunci formațiile aflate pe primele doua poziții sunt, în consecința, cele mai în forma din tot fotbalul actual.…

- Marți, 28 septembrie echipa "Sheriff" din Moldova a ciștigat senzațional in deplasare echipa Real Madrid cu un scor de 2:1 in meciul din etapa a 2-a a grupelor Ligii Campionilor. Astfel, Sheriff a repetat succesul Juventus, Arsenal și Liverpool. Doar aceste cluburi au reușit anterior sa ciștige in primul…

- Mijlocașul clubului de fotbal "Sheriff" din Tiraspol, Sebastien Thill, autorul golului ciștigator in meciul cu Real Madrid din Liga Campionilor (2:1), și-a impartașit impresiile despre joc. "Sintem foarte fericiți astazi. Am avut un meci magic. A fost greu, pentru ca aveam crampe la picioare și a trebuit…

- In ajunul meciului din deplasare al rundei de grup a Ligii Campionilor din sezonul 2021/22 cu Real Madrid, antrenorul principal al Sheriff, Iurie Vernidub și-a impartașit sentimentele pentru Meta-ratings.com.ua. "Pentru orice antrenor sa joace la Santiago Bernabeu din Madrid este un vis și eu nu fac…

- Real Madrid va deveni al 59-lea club cu care clubul de fotbal Sheriff din Tiraspol va disputa un meci oficial intr-un turneu internațional (Liga Campionilor, Cupa Europei). Despre acest lucru a anunțat serviciul de presa al clubului moldovean, menționind ca jucatorii din Sheriff au jucat cele mai multe…

- Sheriff a invins Shakhtar (2:0) in primul meci din grupele Ligii Campionilor. In celalalt meci din grupa D, Real Madrid a ciștigat cu un scor minim echipa Inter (1:0). Astfel, "Sheriff" conduce in clasamentul grupului sau, depașind echipa din Madrid dupa diferența de goluri. Amintim ca clubul moldovean…

- Erling Haaland, fotbalistul norvegian al echipei germane Borussia Dortmund, a fost ales cel mai bun atacant al editiei trecute a Ligii Campionilor, a anuntat joi UEFA la Istanbul. Erling Haaland, cu 202 puncte, i-a devansat pe Kylian Mbappe (PSG), 154 de puncte, si Robert Lewandowski (Bayern Munchen),…

- Un pas pina la realizarea visului - meciul decisiv al Sheriff-ului in Liga Campionilor șerifului, la Zagreb. Clubul moldovenesc Sheriff va disputa astazi cel mai important meci din istoria sa. Echipa noastra are șanse reale sa se califice in grupele Ligii Campionilor, in cadrul returului contra Dinamo…