- Campioana Sheriff este cea care va da startul, in aceasta seara, de la ora 20.00, in deplasare, contra formației Teuta Albania, in primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Returul este programat pentru 13 iulie, la Tiraspol (ora 20.00).

- Ciprian Deac (35 de ani), autorul unui gol și unei pase decisive in meciul CFR Cluj - Borac Banja Luka 3-1, s-a prezentat la flash-interviu dupa meciul tur din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Returul e pe 13 iulie, in Bosnia. Din acest sezon, regula golului in deplasare a fost desființata.…

- Stojan Vranjes (34 de ani), fostul jucator al lui CFR Cluj, in prezent la Borac Banja Luka, a recunoscut superioritatea campioanei Romaniei, dupa victoria cu 3-1 din turul I preliminar al Ligii Campionilor. Returul e pe 13 iulie, in Bosnia. Din acest sezon, regula golului in deplasare a fost desființata.…

- Chelsea s-a impus cu 2-0 in returul cu Real Madrid din semifinalele UEFA Champions League și va juca ultimul act de la Istanbul contra lui Manchester City. Va fi a doua finala la rind pentru Thomas Tuchel dupa cea pierduta sezonul trecut cu PSG in fața lui Bayern Munchen. Germanul a ciștigat clar duelul…

- Returul semifinalelor Ligii Campionilor s-a incheiat cu victoria pe deplin meritata a formatiei din Manchester. Dupa partida de marti seara insa, fotbalistii PSG-ului au povestit despre un comportament inadecvat al centralului olandez, Bjorn Kuipers (48 de ani).

- Real Madrid nu se va putea baza pe Raphael Varane (28 de ani) in returul semifinalelor Ligii Campionilor, cu Chelsea. In tur, la Madrid, scorul a fost 1-1. Fundașul francez, schimbat la pauza in ultimul meci al „albilor”, cu Osasuna (2-0), a fost supus unor investigații, care au dezvaluit ca a suferit…

- Echipa lui Pep Guardioala a obtinut o victorie imensa pe terenul de la PSG, scor 2-1, in turul semifinalei Ligii Campionilor, insa norocul a jucat un rol important in succesul de pe Parc des Princes

- ​Echipele de handbal feminin Gyor ETO si Brest Bretagne Handball sunt primele semifinaliste ale Ligii Campionilor, dupa ce au eliminat sâmbata, în sferturi, formatiile Buducnost Podgorica, respectiv Metz, informeaza News.ro.În mansa tur, Gyor s-a impus cu Buducnost cu scorul…