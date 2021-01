Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul grupului Las Vegas Sands, Sheldon Adelson, a murit in noaptea de luni spre marti, la varsta de 87 de ani, in urma unui cancer, a anuntat compania sa intr-un comunicat, relateaza AFP si Reuters. Principal finantator al Partidului Republican, Sheldon Adelson a fost un sustinator ferm al presedintelui…

- Pompeo a curmat sec zvonurile si a vizitat via Psagot, in zona industriala Shaar Benjamin, care face parte din coloniile israeliene in Cisiordania ocupata, au confirmat servicile sale. In administratia lui Donald Trump, Statele Unite si-au afisat o sustinere partinitoare fata de statul evreu, prin recunoasterea…

- Statele Unite vor lua masuri "imediate" impotriva organizatiilor legate de miscarea internationala anti-Israel 'Boicot, Dezinvestitii, Sanctiuni' (BDS), pe care o vor declara "antisemita", a afirmat joi, la Ierusalim, seful diplomatiei americane Mike Pompeo, potrivit AFP si DPA, informeaza AGERPRES.…

- Cei trei oficiali romani efectueaza marți și miercuri o vizita oficiala in Israel și Palestina. In prima zi a vizitei oficiale, seful Exectivului roman s-a intalnit cu omologul sau israelian Benjamin Netanyahu și au semnat Protocolul de modificare a Convenției dintre cele doua guverne pentru evitarea…

- Guvernele roman si israelian vor organiza o intalnire comuna FOTO: gov.ro Guvernele român si israelian vor organiza o întâlnire comuna în prima jumatate a anului viitor - a anuntat premierul Ludovic Orban, aflat în vizita în Israel. În declaratiile…

- Magnatul cazinourilor Sheldon Adelson vrea sa-și vanda cele trei hoteluri din Las Vegas, scrie Bloomberg, citata de ansa . Compania sa, Las Vegas Sands Corp, cauta un cumparator dispus sa ofere sase miliarde de dolari pentru Venetian Resort, Palazzo și Centrul de Convenții Sands Expo. Proprietațile…