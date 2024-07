Stiri pe aceeasi tema

- Masurile autoritatilor din Uniunea Europeana si din alte regiuni de a pune capat reducerilor fiscale pentru coletele de valoare mica ameninta profitabilitatea Shein si risca sa afecteze atractivitatea pe termen lung a retailerului de fast fashion chinez inainte de debutul planificat pe piata bursiera,…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca noile masuri fiscale vor fi prezentate pe 1 septembrie, adaugand ca nu se marește TVA și nici impozitarea muncii. Premierul a mai explicat ca nu poți sa dai excepții, fiindca atunci nu mai ai Cod Fiscal. Ce masuri fiscale pregateste Executivul Premierul Marcel Ciolacu a declarat,…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa impuna taxe de import pentru toate bunurile de pe site-urile chineze de comerț electronic, in special, Aliexpress, Temu și Shein, inclusiv pentru cele cu un preț mai mic de 150 de euro. Informația aparține Financial Times. O astfel de revizuire a taxelor de import…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat un acord militar cu Uniunea Europeana și a declarat ca este importanta „indeplinirea tuturor promisiunilor” de sprijin din partea națiunilor membre.

- „Guvernul a aprobat Hotararea pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede majorarea nivelului acestuia la 3.700 lei lunar, incepand cu data de 1 iulie 2024, fata de 3.300 lei cat este in prezent. Masura va avea efecte pozitive la nivel social, prin stimularea…

- Masurile propuse de PSD pentru mediul de afaceri au creat un climat economic favorabil pentru antreprenori, stimuland astfel noi investiții și dezvoltarea economica. La aproape un an de cand Marcel Ciolacu a preluat funcția de premier, firmele se afla la cel mai inalt grad de optimism din ultimii 4…

- Germania sprijina o revizuire a taxelor de import din Uniunea Europeana, care ar putea pune capat unei scutiri vamale pentru coletele ieftine care i-a ajutat pe retailerii online Shein si Temu sa castige cote de piata cu hainele, accesoriile si gadgeturile lor la pret redus fabricate in China, transmite…

- Economie 90 de contribuabili, verificați de AJFP Teleorman in primul trimestru al anului 2024 mai 7, 2024 10:01 In realizarea atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, structurile de inspecție fiscala din cadrul A.J.F.P. Teleorman au verificat in trimestrul…