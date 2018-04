Stiri pe aceeasi tema

- Statul New Jersey a extins programul utilizarii canabisului in scopuri mediciale, astfel incat sa includa si pacienti care sufera de migrena, anxietate, diferite forme de durere cronica, sau tulburarea neurologica sindromul Tourette, relateaza miercuri EFE. Guvernatorul de New Jersey, Phil Murphy, care…

- Miley Cyrus și Demi Lovato s-au intors la zilele in care erau cele mai bune prietene pe platourile de filmare Disney. Cele doua vedete s-au reintalnit la Marșul pentru viața organizat in Washington DC și s-au imbrațișat, imparțindu-și mesaje de incurajare. Cele doua vedete au facut poze cu fanii ce…

- Cel de-al treilea album pe care Shwan Mendes il pregatește de lansare e proaspat, cool și gata sa ne uimeasca pe toți. Artistul și-a lansat ultimul album in 2016, deci sunt aproape doi ani de cand au inceput indiciile postate de acesta pe rețelele de socializare. Nimeni nu știe cu exactitate care va…

- Zedd si Shawn Mendes i-au furat inima lui Alice, pe Instagram! “De obicei, cand intalnesti barbati la costum, te gandesti ca ai de-a face cu oameni seriosi. Nu e si cazul nostru! Am dat peste aceasta poza pentru care celebrul DJ isi “decerneaza” singur Oscarul pentru cel mai bun photobomb al anului.…

- Intr-o lucrare, mama cantareței Demi Lovato deschide pentru prima data un subiect sensibil din viața sa. Diana De La Garza vorbește despre relația abuziva dintre ea și tatal lui Demi, Patrick. “Am crezut ca il pot schimba și cred ca asta simt toate femeile care trec prin așa ceva”, a precizat mama cantareței.…

- Shawn Mendes e probabil in vacanța dupa turneul global terminat in decembrie, sau cel puțin asta ne da de gandit din fotografia postata ieri pe contul de Twitter. Printr-o fotografie mega hot in care i se vad atat de bine patrațelele, Shawn Mendes ne face sa oftam atat din cauza abdomenului, cat și…

- Iggy Azalea, cantareața ce a cucerit topurile in 2016 cu hit-ul “Fancy” a luat o pauza prelungita de la viața publica datorita unor experiențe ce i-au schimbat viața. Cantareața in varsta de 27 de ani vorbește despre durerea din spatele desparțirii de basketballistul american Nick Young, dar și despre…

- Daca e sa vorbim despre triunghiuri amoroase, atunci cu siguranța povestea prezentata de Charlie Puth ți se va parea super amuzanta. Celebrul cantareț a divulgat ca se intalnea cu Selena Gomez, dar nu-i putea caștiga nicicum atenția. Toate acestea se intamplau in 2016, cand intre cei doi oricum parea…