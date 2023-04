Stiri pe aceeasi tema

- Mark Selby – Shaun Murphy a fost LIVE pe AntenaPLAY. Cei doi s-au intalnit in semifinalele Tour Championship. Dupa un meci dramatic, Shaun Murphy este in finala, dupa ce s-a impus decisiv in fata lui Mark Selby, scor 10-9.

- Mark Selby – Shaun Murphy LIVE VIDEO. Mark Selby si Shaun Murphy se intalnesc in semifinalele Tour Championship, iar meciul de sambata, de la ora 15:00, e LIVE in AntenaPLAY. Aceasta va fi a 45-a intalnire directa dintre cei doi englezi, iar Selby conduce cu 24-18. Doua meciuri s-au incheiat la egalitate.…

- Ding Junhui – Kyren Wilson LIVE VIDEO. Ding Junhui și Kyren Wilson lupta pentru un loc in finala Tour Championship, competiție care este LIVE in AntenaPLAY. Duelul dintre cei doi incepe azi, la ora 15:00. Cei doi vin dupa victorii clare in sferturile de finala. Ding a trecut de Mark Allen, cu 10-5,…

- Mark Selby – Ryan Day LIVE VIDEO. Mark Selby si Ryan Day lupta pentru un loc in semifinale Tour Championship. Partida are loc azi, de la ora 15:00, LIVE in AntenaPLAY si meciul se joaca in formatul primul la 10. Aceasta va fi a 28-a intalnire directa dintre cei doi jucatori si „The Jester from […] The…

- Shaun Murphy – Robert Milkins 10-8. Shaun Murphy s-a calificat in semifinalele Tour Championship, dupa o revenire spectaculoasa in fața lui Robert Milkins. ”Magicianul” a fost condus cu 5-1, dar s-a impus cu 10-8, reușind și un break de 128 de puncte in chiar ultimul frame. Aceasta a fost a 16-a intalnire…

- Ali Carter – Kyren Wilson LIVE VIDEO. Partida dintre Ali Carter și Kyren Wilson este a doua de la Tour Championship și se va disputa marți, de la ora 15:00, LIVE in AntenaPLAY. Ali Carter și Kyren Wilson vor lupta pentru un loc in semifinala de vineri, in care s-a calificat deja Ding Junhui. Chinezul…

- Mark Allen – Ding Junhui, primul meci de la Tour Championship, e LIVE in AntenaPLAY, de la ora 14:00. Turneul de la Hull aduce la start cei mai buni opt jucatori ai anului și toate meciurile se joaca dupa sistemul primul la 10, in perioada 27 martie – 2 aprilie. Cei mai importanți jucatori care […]…

- Sporting – Porto, finala Cupei Ligii Portugaliei, e sambata, de la 21:45, in exclusivitate in AntenaPLAY. In supermeciul de maine, se intalnesc doua dintre cele mai titrate echipe din tara lui Cristiano Ronaldo. Sporting a ajuns in ultimul act dupa ce a batut-o pe Arouca, cu 2-1, in exclusivitate in…