- Actrita americana Sharon Stone, care sprijina de multi ani actiunile de combatere a bolilor infectioase si cercetarile medicale impotriva maladiei SIDA, a anuntat ca face parte din echipa de tranzitie a lui Joe Biden, informeaza site-ul 20minutes.fr. Vedeta americana, devenita celebra pentru rolul din…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, saluta decizia lui Donald Trump de a incepe procesul de tranzitie. Asta desi recunoaste ca nu a avut inca nicio discutie cu Donald Trump despre rezultatul alegerilor sau despre transferul de putere.

- Actrita americana Sharon Stone, cunoscuta pentru actiunile sale in cercetarea SIDA, a dezvaluit saptamana aceasta ca face parte din echipa de tranzitie a lui Joe Biden noteaza news.ro. "Sunt in echipa de tranzitie a lui Biden si daca presedintele sau vicepresedintele Harris imi va cere sa…

- Donald Trump a autorizat, luni seara, inițierea procesului de tranzitie catre o noua administratie, condusa de Joe Biden, la mai bine de doua saptamani de cand democratul l-a invins in alegerile prezidentiale din SUA.