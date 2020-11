Stiri pe aceeasi tema

- Sharon Stone va fi alaturi de președintele ales al SUA Joe Biden și vicepreședintele sau, Kamala Harris, in echipa de tranziție de la Casa Alba. Numele sau a fost dezvaluit luni, 23 noiembrie, cand Biden a prezentat lista membrilor noii administrații noului. „Sunt in echipa de tranzitie a lui Biden si…

- "Sunt in echipa de tranzitie a lui Biden si daca presedintele sau vicepresedintele Harris imi va cere sa lucrez pentru bolnavii infectiosi, as accepta si as folosi experienta acumulata de-a lungul vietii pentru acest subiect", a spus actrita intr-un interviu acordat jurnalistului Billy Bush pe postul…

- Actrita americana Sharon Stone, cunoscuta pentru actiunile sale in cercetarea SIDA, a dezvaluit saptamana aceasta ca face parte din echipa de tranzitie a lui Joe Biden noteaza news.ro. "Sunt in echipa de tranzitie a lui Biden si daca presedintele sau vicepresedintele Harris imi va cere sa…

- La mai bine de doua saptamâni de la anuntarea înfrângerii sale în alegerile prezidentiale din SUA, Donald Trump a dat unda verde luni seara deschiderii procesului de tranzitie spre o administratie Biden, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. Echipa democratului…

- Secretarul de Stat din administratia Trump, Mike Pompeo, a refuzat sa accepte victoria lui Joe Biden in alegerile de saptamana trecuta si a declarat ca va exista o „tranzitie lina spre a doua administratie Trump”, scrie presa internationala.

- Lady Gaga, una dintre vedetele care l-a susținut pe Joe Binden in cursa pentru Casa Alba, și-a exprimat bucuria victoriei pe rețelele de socializare. Cu ochii in lacrimi, cantareața a transmis un mesaj emoționant. Lady Gaga a izbucnit in lacrimi de fericire in timp ce transmitea un mesaj dupa victoria…

- Candidatul democratilor la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a declarat intr-un interviu difuzat duminica la postul CBS News, ca Rusia este cea mai mare amenintare la adresa securitatii tarii sale, iar China - principalul competitor al Statelor Unite, informeaza EFE potrivit Agerpres. "Cred…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a acuzat duminica Moscova ca s-a coborat pana la 'primitivism si vulgaritate' intr-un atac la adresa sa, dupa ce purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, afirmase - intr-o postare pe Facebook - ca la intalnirea de la Casa Alba de saptamana…