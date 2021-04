Sharon Stone, incendiară la 63 de ani (VIDEO) Celebra actrița Sharon Stone e in forma la „proaspata” varsta de 63 de ani. Tocmai a pozat provocator pentru numarul din luna mai al revistei Elle-Spania. Actrița apare in mai multe ipostaze, vizibil intinerita. O data, așezata pe un scaun, imbracata cu un pardesiu verde, pe sub care are un body negru. In cealalta varianta, actrița este intr-o ipostaza ludica, șezand pe un scaun, zambind larg, imbracata doar cu un maiou și o lenjerie intima alba. este una dintre vedetele alese pentru ediția din luna mai a revistei Elle, dedicata corpului feminin. Printre starurile a caror colaborare cu celebra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

