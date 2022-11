Stiri pe aceeasi tema

- Sharone Stone a vorbit despre problemele de sanatate cu care se confrunta. Actrița de Hollywood a suferit o intervenție nepotrivita, in urma unui diagnostic care a fost pus greșit.Actrița, in varsta de 64 de ani, iși sfatuiește fanii sa mearga la mai mulți medici atunci cand primesc diagnostice ingrijoratoare.…

- ”Siguranța și incredere”: O mașina a Poliției a accidentat un biciclist langa o trecere de pietoni, iar incidentul se dorește a fi mușamalizat. Avem imagini halucinante, surprinse de o camera video din apropiere, unde se vede clar cum mașina Poliției il lovește și il accidenteaza pe biciclist, iar apoi…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina și jucatorul francez Gael Monfils au devenit parinți. Micuta Skai s-a nascut, sambata. Elina si Gael s-au casatorit in iulie 2021. „Doamnelor și domnilor, va rugam sa-i faceți o primire calduroasa lui Skai Monfils”, este mesajul postat de Svitolina pe contul…

- Multe se știu și nu se știu despre artista Cleopatra Stratan – fiica lui Pavel Stratan. Dar ce nu știați despre Cleopatra Stratan, probabil, este ca azi implinește 20 de ani. Fiica artistului Pavel Stratan a venit chiar de ziua ei cu un cadou pentru toți fanii și admiratorii. Este vorba de o noua melodie,…

- Simona Halep a implinit marți 31 de ani. In aprilie, jucatoarea romana de tenis a inceput colaborarea cu antrenorul Patrick Mouratoglou. In plan personal, Halep a divortat de Toni Iuruc la doar un an de la casatoria civila. In ziua in care a implinit 31 de ani, sportiva s-a rasfațat la un salon de cosmetia,…

- Compania energetica rusa Gazprom a distribuit, marți, un videoclip cu tenta apocaliptica, in care prezinta consecințele unei ierni in Europa fara gaze rusești. Videoclipul, cu o durata mai mica de doua minute și distribuit de numeroase ori pe rețelele de socializare, include o scena in care compania…

- Manchester United a invins-o, luni seara, pe Liverpool, scor 2-1, intr-un meci din etapa a treia din Premier League. Cristiano Ronaldo a fost rezerva si a fost introdus pe teren in minutul 86. Manchester United a obtinut prima victorie a sezonului. Gazdele au marcat prin Jadon Sancho (min. 16) si Marcus…

- in Italia exista o, sa-i zicem instituție, Garantul deținuților, care are, dupa cum ii spune și numele, grija de deținuții din penitenciarele italiene. Adica, vegheaza ca acestora sa nu le fie incalcate drepturile și sa duca in detenție o viața in demnitate și liniște. O delegație de la aceasta autoritate…