- Sharon Stone, celebra actrita americana, a acuzat o platforma online dedicata intalnirilor ca i-a blocat contul, multi utilizatori estimand ca profilul ei nu putea fi real, anunța news.ro."Am intrat pe site-ul de intalniri Bumble si mi-au inchis contul. Unii dintre utilizatori au semnalat…

- Actrita americana Kirstie Alley a dezvaluit ca a fost dependenta de cocaina in anii '70, cu ocazia aniversarii a 40 de ani de cand s-a vindecat de aceasta dependenta, informeaza luni The Independent. Vedeta, celebra in special pentru rolurile din serialul ''Cheers''…

- Twitter a anuntat ca Partidul Conservator al premierului Boris Johnson a indus in eroare publicul prin schimbarea numelui unuia din conturile sale de pe reteaua de socializare, pentru a face sa para ca este un serviciu de verificare a informatiilor, in timpul dezbaterii electorale televizate din…

- Cațiva tineri din București lucreaza la dezvoltarea unei aplicații care are rolul de a educa financiar copiii de la școala generala pana la liceu, conform digi24.ro. Copiii o sa știe, in felul acesta, cum sa economiseasca banii. De asemenea, vor invața ce inseamna dobanda, cont de economii sau credit.…