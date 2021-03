Sharon Osbourne părăseşte emisiunea 'The Talk' de la CBS, după…

Sharon Osbourne paraseste emisiunea „The Talk” de la CBS, dupa remarcile facute in apararea prezentatorului de televiziune Piers Morgan in urma interviului acordat de Meghan Markle, sotia printului Harry, la emisiunea lui Oprah Winfrey luna aceasta, potrivit News.ro.

Reteaua de televiziune a facut anuntul vineri, potrivit NBC.

Emisiunea a fost suspendata pe 15 martie pentru ca CBS sa analizeze problema.

„Ca parte a analizei noastre, am concluzionat ca purtarea lui Sharon fata de colegele sale in timpul episodului din 10 martie nu s-a aliniat valorilor noastre pentru un…