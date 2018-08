Shaormerii, case de marcat. Teodorovici anunță o modificare radicală: Termenul rămâne final! Masura va impune implementarea in toate shaormeriile a casei de marca online, care sa transmita datele online catre Fisc. Totodata, ministrul de Finanțe a anunțat in mod categoric ca cine nu va avea casa de marcat legata la nivelul central nu va mai opera pe piața incepand cu 1 noiembrie. „Oamenii știu foarte bine și chiar și colegii mei de partid. Abordarea mea e un mai liberala sa zic așa. Trebuie sa vezi lucrurile in ansamblul lor. Cu privire la aceasta conectare la sistemul central, noi am dat o ordonanța prin care am prorogat termenul. Legea a fost data in 2014. Normele acestei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stenograma Guvern ”Lumea trebuie sa ințeleaga ca oricine e in situația asta trebuie sa-i fie aplicata legea, ca e președinte, ca e coleg de partid, ca e oricine altcineva din Romania. Nu am incercari de a scapa pe cineva, nu am aceasta libertate ca ministru de Finanțe, ca om care sunt obligat sa…

- Azi, 31 iulie, este ultima zi pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri extra-salariale. Termenul-limita initial era data de 16 iulie, dar Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta, prin care a prelungit…

- Eugen Teodorovici a vorbit luni seara, la Antena 3, despre amnistia fiscala mult discutata in ultima perioada. Ministrul de Finante a precizat ca amnistia nu inseamna ca se vor șterge datoriile colegilor sai din partid. Teodorovici a dat exemplu amnistia fiscala din 2015, atunci cand nu a șters nici…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri seara, ca nu a existat niciun fel de intentie din partea presedintelui Klaus Iohannis de a returna banii datorati statului, precizand ca, daca o impune legea, va pune sechestru pe casa din Sibiu.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri seara, ca nu a existat niciun fel de intentie din partea presedintelui Klaus Iohannis de a returna banii datorati statului, precizand ca, daca o impune legea, va pune sechestru pe casa din Sibiu.

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, comenteaza, in termeni duri, masura de plafonare a prețului gazelor."Intentia Guvernului de a plafona pretul gazelor este o masura comunista pana la un punct, dar necesara, intrucat pe aceasta piata nu exista concurenta, iar companiile cresc preturile…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat, luni, ca afirmatiile potrivit carora sumele de peste 2.000 euro nejustificate si trimise de diaspora ar urma sa fie confiscate reprezinta o minciuna.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului reprezinta o transpunere a unei directive europene,...