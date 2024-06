Shaorma gratis pentru liceenii care iau nota 10 la Bac O shaormerie din Vaslui ofera cate o masa gratuita fiecarui elev care ia o nota de 10 la Bac. Un fast food din Vaslui ofera cate o shaorma gratis tuturor liceenilor care iau 10 la Bac, scrie Vremea Noua. Elevii trebuie doar sa prezinte rezultatele publicate pe edu.ro și un act de identitate, iar nota […] The post Shaorma gratis pentru liceenii care iau nota 10 la Bac appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

