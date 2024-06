Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul educat din imagine le da mari batai de cap elevilor care susține examenul de Bacalaureat. Foarte des, poeziile sale sunt subiect de BAC. Te-ai prins cine este in poza? Cel mai trist poet roman Ei bine, este vorba de George Bacovia, unul dintre cei mai importanți poeți simboliști romani. Acesta…

- Vești bune pentru elevii din Romania! Autoritațile au decis sa introduca un nou tip de bursa pentru a-i stimula pe aceștia. Ministerul Educației a oferit toate detaliile despre acest ajutor și despre cei care vor putea beneficia de el. Elevii primesc un nou tip de bursa Ministerul Educației a anunțat…

- Green Revolution, fondata in martie 2009, prima organizație nonguvernamentala de ecologie urbana din Romania care pune in practica masuri ce stau la baza construirii unui oraș verde, a lansat și la Timișoara, sambata, 11 mai 2024, proiectul I’Velo.

- O calatorie cu trenul poate fi o varianta mult mai buna decat una cu avionul sau cu mașina. Așadar, tinerii care vor sa viziteze in aceasta vara Europa o pot face gratuit, daca se inscriu in programul lansat de Comisia Europeana, DiscoverEU. In cadrul acestui program, ei pot primi un permis gratuit…

- Mii de tineri vor calatori din nou in Europa cu trenul gratuit, incepand din aceasta vara, datorita celei mai recente cereri de propuneri din cadrul programului DiscoverEU. In timpul Saptamanii europene a tineretului, Comisia a lansat, marți, cea mai recenta runda de inscrieri in cadrul inițiativei…

- Consiliul Județean din Galați a semnat un contract pentru achiziționare a mai multor microbuze care vor transporta elevii la unitațile de invațamant. Costul proiectului este de 14 milioane de euro, bani de provin din fonduri europene, guvernamentale, cat și capital propriu.

- „Primul student din familie”: Subvenție de 330 de lei/luna pentru elevii de liceu. Pe ce perioada ar putea fi acordata „Primul student din familie”: Subvenție de 330 de lei/luna pentru elevii de liceu. Pe ce perioada ar putea fi acordata Tinerii din Romania pot primi suma de 330 de lei pe luna, in anumite…

- Vești bune pentru elevii și tinerii din comuna Pucheni, care nu vor mai bate mingea pe asfaltul din curtea școlii, ci pe un teren de sport ultramodern, pe care administrația locala urmeaza sa-l dea in folosința in perioada imediat urmatoare. In aceasta perioada, la baza sportiva se lucreaza de zor,…