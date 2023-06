Stiri pe aceeasi tema

- Shannen Doherty, care sufera de cancer in faza terminala, anunța ca o tomografie efectuata in ianuarie a dezvaluit metastaze in creier. Anunțul actriței a primit o avalanșa de susținere din partea celebritaților și a fanilor.

- Actrița Shannen Doherty, protagonista serialelor "Beverly Hills 90210" și "Charmed", a anunțat ca in urma unor analizae efectuate la inceputul anului, a descoperit metastaze la creier. Vedeta sufera de cancer mamar in stadiu terminal.

- Actrița Shannen Doherty, in varsta de 52 de ani, se lupta cu o boala cumplita. Starul din „Beverly Hills, 90210” a publicat pe pagina sa de Instagram un videoclip in care le arata fanilor ce presupune tratamentul. Vedeta are toata susținerea colegilor de breasla.

- Intr-o postare emotionanta pe Instagram, Shannen Doherty, in varsta de 52 de ani, a dezvaluit ca din luna ianuarie a acestui an i s-au descoperit metastaze la creier. Actrița a dezvaluit ca boala de care sufera, cancer la san in faza terminala, pe care il trateaza de mai multi ani, s-a raspandit acum…

- Actrita americana Shannen Doherty a dezvaluit ca boala de care sufera, cancer mamar in faza terminala, pentru care primeste tratament de mai multi ani, s-a raspandit acum la creier, relateaza joi The Guardian.

- Shannen Doherty a dezvaluit ca boala de care sufera, cancer la san in faza terminala, pe care il trateaza de mai multi ani, s-a raspandit acum la creier, potrivit The Guardian. Intr-o postare emotionanta pe Instagram, Doherty a impartasit un videoclip cu ea primind tratament cu radiatii, si a scris…

- Cunoscuta vedeta Dana Roba trece prin clipe de coșmar și se zbate sa traiasca pe un pat de spital din Timișoara. Ieri, aceasta a trecut printr-o operație grea pe creier, dupa ce soțul ei a mutilat-o in bataie și a lovit-o cu ciocanul in cap! Sora make-up artistului face declarații exclusive despre starea…

- Astazi ar fi fost o sarbatoare mare in familia celebrei actrițe, asta pentru ca mama ei și-ar fi aniversat ziua de naștere. Marcheline Bertrand ar fi implinit varsta de 73 de ani. Angelina Jolie a postat un mesaj dureros pe rețelele de socializare, la 15 ani de la moartea femeii care i-a dat viața.