PSDs Ciolacu: I am firmly convinced that in 2024 President of Romania will be leftist

The leader of the Social Democratic Party (PSD), Marcel Ciolacu, said on Thursday, in Targoviste, that he is "firmly convinced" that in 2024 a leftist president will be elected. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro… [citeste mai departe]