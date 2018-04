Shania Twain, molestată sexual de tatăl vitreg Confesiunea artistei canadiene de 52 de ani i-a cutremurat pe fanii acesteia Shania a acordat un interviu neasteptat de sincer pentru The Guardian, marturisind ca, in copilarie, a fost victima abuzului fizic si sexual aplicat de tatal ei vitreg, Jerry Twain. Cantareata a declarat ca abuzurile au inceput pe cand ea avea varsta de 10 ani. „Ah, nu voi intra in detalii. Dar nu ma deranjeaza sa recunosc asta public, pentru ca eu cred cu tarie ca este foarte important ca oamenii sa inteleaga ca poti supravietui unor astfel de traume. Cred ca abuzul sexual merge mana in mana cu abuzul fizic si psihologic,… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

