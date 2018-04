Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Shania Twain si-a cerut scuze daca a ofensat pe cineva admitand ca ar fi votat pentru Donald Trump, informeaza Press Association. Desi artista canadiana nu era eligibila sa voteze la alegerile prezidentiale din SUA, aceasta a declarat intr-un interviu acordat publicatiei The…

- Shania Twain trece printr-o perioada dramatica din viața ei. Dupa ce a suferit din cauza divorțului de Mutt Lange, cu care are un fiu de 15 ani, artista de 52 de ani, se lupta cu urmarile bolii Lyme. Aceasta a recunoscut in mai multe randuri ca s-a temut ca nu va mai canta dupa ce... Read More Post-ul…

- Celine Dion a implinit vineri (30 martie) 50 de ani. Cu aceasta ocazie, reprezentanții artistei canadiene au impartașit cu fanii ei de pe Facebook un colaj de fotografii inedite de cand aceasta era un copil pana in adolescența. Cantareata s-a nascut in orasul Charlemagne din Quebec, la 30 martie 1968,…

- Scandalul Cambridge Analytica, in care firma de consultanța politica ce l-a ajutat pe Donald Trump in campanie și a pledat pentru Brexit a accesat datele a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook , a dus la o campanie de ștergere a aplicației. Numita #DeleteFacebook, aceasta este acum un adevarat…

- Ambele anchete, una dintre ele deschisa de procurorul general din Massachusetts, vizeaza modul in care firma Cambridge Analytica a cules pentru echipa de campanie a lui Donald Trump informatii private de la 50 de milioane de utilizatori. Presa americana scrie ca firma a folosit datele inca de la inceputul…

- PSD Timiș cere filialei PMP conduse de Cornel Samartinean sa-și ceara scuze pentru ca reprezentanții sai in CJ nu au votat bugetul pe 2018, incalcand astfel protocolul de colaborare de la nivelul administrației județene. Luni, vicepreședintele CJ Roxana Iliescu a votat contra, spunand ca așa i s-a cerut…