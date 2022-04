China a anuntat luni ca in Shanghai au fost inregistrate trei decese asociate Covid-19. Sunt primele decese anuntate in mod oficial dupa plasarea in carantina, la sfarsitul lui martie, a capitalei economice chineze, relateaza AFP. Gigantul asatic a inregistrat in mod oficial doar 4.641 de morti de la inceputul pandemiei, de coronavirus. Primaria din Shanghai precizeaza intr-un comunicat postat pe retele de socializare, ca este vorba despre trei morti in varsta, care sufereau de comorbiditați. China a anuntat ultmele doua decese la jumatatea lui martie, in provincia Jilin (nord-est), la frontiera…