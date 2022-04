Shanghai intră în lockdown China se confrunta cu cel mai grav focar epidemic din ultimii doi ani. Shanghai, care are o populație de 25 de milioane de locuitori, a intrat sambata in lockdown. Autoritațile au inceput sa impuna din nou masuri restrictive dure impotriva Covid-19, informeaza AFP. Capitala economica a Chinei a devenit in ultimele zile epicentrul unui nou val de cazuri de infectare in aceasta tara – asociat variantei Omicron a coronavirusului -, care a inregistrat o accelerare la inceputul lunii martie. Pentru a evita o izolare generala a orasului Shanghai, masura daunatoare economiei, autoritatile au impus un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

