Shamima Begum pierde prima etapă în procesul pentru recuperarea cetățeniei britanice Begum, acum în vârsta de 20 de ani, a parasit Londra în 2015, la vâsta de 15 ani, pentru a se alatura ISIS. Aceasta a plecat catre Siria împreuna cu doua colege de școala, informeaza BBC.



Dupa ce a trecut granița cu Turcia, a ajuns la cartierul general al talibanilor de la Raqqa. Ea s-a casatorit cu un convertit olandez cu care a avut trei copii, toți decedați între timp. A fost gasita într-o tabara de refugiați sirieni în 2019.



Anul trecut, secretarul de stat Sajid Javid i-a retras acesteia cetațenia britanica.



