Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca in urma cu mai multe saptamani Shakira și Pique au anunțat ca divorțeaza dupa 12 ani de mariaj. Ei bine, dupa numeroase certuri, ajunși in fața avocaților, cei doi nu s-au putut abține și au rabufnit din nou. Iata de la ce a pornit totul și ce nu "le-a convenit" de data aceasta. Toate privirile sunt pe ei in showbiz-ul internațional!