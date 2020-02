Stiri pe aceeasi tema

- Finalul anului civil reprezinta aco perioada aparte pentru poporul roman, in care traditiile populare sunt de o deosebita frumusete. Despre unele dintre acestea si semnificatia lor am vorbit cu etnologul Doina Dascalu Isfanoni, istoric de arta si cercetator stiintific la Muzeul National al Satului ...

- • Dinamo Bucuresti – SCM Gloria Buzau 3-0 (16, 16, 14) Ajunsi la finalul primei parti a campionatului, voleibalistii Gloriei au ajuns si la capatul puterilor. In Sala Dinamo, in ultimul meci din tur, sportivii buzoieni au intalnit echipa alb-rosie, ocupanta locului secund si una dintre formatiile care…

- De ce se devalorizeaza leul: deficitul comercial al Romaniei a depașit 14 mld. euro, la 10 luni, și risca sa atinga 18 mld. euro, la finalul anului Deficitul comercial al Romaniei a ajuns a 14,023 miliarde de euro in primele zece luni ale anului, cu 2,180 miliarde de euro mai mare fata de aceeasi perioada…

- Trupa thrash Slayer a sustinut, sambata seara, la Los Angeles, ceea ce a fost anuntat ca ultimul concert din turneul de adio. La ora locala 23.00, membrii grupului s-au imbratisat, si-au imbratisat echipa, au transmis cuvinte de dragoste fanilor, au facut fotografii si au iesit pentru ultima data din…

- Premierul Ludovic Orban a avut luni o intalnire cu președintele Klaus Iohannis la Cotroceni pentru a discuta pe marginea rectificarii bugetare„Am discutat chestiuni de substanța, dar aveți rabdare, nu va grabiți. Am vazut ca au aparut tot felul de informații pe surse...Obiectivul meu este…

- Grupul Volkswagen a anunțat in aceasta vara ca Turcia reprezinta principala opțiune pentru o noua uzina auto in estul Europei, iar recent a inființat o subsidiara in aceasta țara. Pasul urmator era reprezentat de confirmarea oficiala ca Volkswagen va produce mașini in Turcia, insa anunțul final a fost…

- Firmele calificate la finanțare în programul Start-Up Nation 2018-2019 se confrunta cu blocaje la plata fondurilor nerambursabile de catre stat, a anunțat, miercuri, Ministerul Economiei, care da asigurari ca va aloca la rectificarea bugetara sumele necesare plaților pâna la finalul anului…

- Finala celei de-a patra ediții a Olimpiadei CuGeT, un proiect unic in Romania, organizat de Asociația Femeilor de Afaceri (AFA) Cluj, s-a desfașurat sub forma unui concurs televizat de cultura generala.