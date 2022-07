Stiri pe aceeasi tema

- Shakira (45 de ani) nu va mai locui in Barcelona dupa ce aceasta a oficializat desparțirea de Gerard Pique (35). Dupa 11 ani, Pique și Shakira s-au desparțit dupa ce fundașul Barcelonei a inșelat-o pe celebra cantareața. Deși locuiesc separat de ceva vreme, Shakira s-ar fi decis sa se mute definitiv…

- Shakira va fi trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. Procurorii susțin ca nu a platit impozite de pana la 14,5 milioane de euro. Shakira a pierdut, astazi, apelul in urma caruia putea sa evite procesul in care este acuzata de evaziune fiscala.

- Cantareata columbiana Shakira va fi judecata pentru ca a fraudat fiscul spaniol cu 14,5 milioane de euro, simuland ca nu locuieste in Spania si disimulandu-si veniturile intr-o retea complexa de paradisuri fiscale, relateaza EFE. Instanta din Barcelona a respins joi recursul prezentat de artista pentru…

- Cantareata columbiana Shakira va fi judecata pentru ca a fraudat fiscul spaniol cu 14,5 milioane de euro, simuland ca nu locuieste in Spania si disimulandu-si veniturile intr-o retea complexa de paradisuri fiscale, relateaza EFE, citata de Agerpres. Instanta din Barcelona a respins joi recursul prezentat…

- Shakira a pierdut, joi, apelul in urma caruia putea sa evite procesul in care este acuzata de evaziune fiscala. Un tribunal spaniol a respins apelul cantareței columbiene Shakira și a ratificat o decizie anterioara, care a considerat ca exista „suficiente dovezi" pentru a o trimite in judecata pentru…

- Cantareața pop de origine columbiana, Shakira, ar putea fi judecata pentru o presupusa evaziune fiscala de 14,5 milioane de euro in Spania, a decis un judecator de la o instanța de langa Barcelona. O instanța de apel din Spania a respins recursul formulat de cantareața columbiana Shakira, menținand…

- O instanța de apel din Spania a respins recursul formulat de cantareața columbiana Shakira, menținand decizia unei instanțe inferioare care a gasit „suficiente dovezi” pentru ca aceasta sa fie trimisa in judecata pentru evaziune fiscala, anunța Reuters.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis pe banca acuzaților administratorul și contabilul-șef al unei companii agricole din Edineț pentru evaziune fiscala de peste noua milioane lei, comisa in anul 2017.