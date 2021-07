Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator spaniol a decis ca exista ''suficiente dovezi'' pentru a o aduce in fata instantei pe diva columbiana Shakira, sub acuzatia de evaziune fiscala, transmite Reuters care citeaza un document publicat joi de instanta. Judecatorul Marco Jesus Juberias a finalizat o investigatie…

- Partidul Social Democrat Sector 1 ataca in instanta si cere suspendarea starii de alerta declarata de catre Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Sectorului, 'cu complicitatea' prefectului Capitalei, a anuntat presedintele interimar al PSD Sector 1, Florin Manole, intr-un comunicat transmis…

- BULETIN DE PRESA Actiune a politistilor Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat pe raza judetului Bacau, pentru preveniria si combaterea evaziunii fiscale in domeniul criminalitatii financiare. In data…

- Situația clujeanului, proprietar al unui apartament dintr-un bloc construit în urma cu 4 ani, dar cu probleme, este similara unei zicale: „Afara-i vopsit gardul, înauntru-i leopardul”, scrie clujust.ro. Cumparatorul…

- Tribunalul Bucuresti a respins joi, ca inadmisibila, cererea directorului general al Metrorex SA, Stefan Paraschiv, privind suspendarea Contractului Colectiv de Munca, care prevede o crestere salariala de 18% in plina pandemie.

- Instanța a decis ca AstraZeneca sa livreze de urgența 50 de milioane de doze de vaccin pana in 27 septembrie 2021, conform urmatorului calendar: 15 milioane de doze pana in 26 iulie, la ora 9 a. m. 20 milioane de doze pana in 23 august 15 milioane de doze pana in 27 septembrie Decizia judecatorului…

- bull; Cauza a fost solutionata in prima instanta de Laura Monica Tanase, judecator al Tribunalului Constanta.bull; Instanta a ajuns la concluzia ca faptele de care au fost acuzati inculpatii nu sunt prevazute de legea penala ori nu a fost savarsite cu vinovatia prevazuta de lege.Judecatorii Curtii de…

- Grupul Renault-Nissan a afirmat la un tribunal din India ca trebuie sa continue productia la fabrica sa de automobile din aceasta tara pentru a respecta comenzile, respingand afirmatiile unui sindicat ca protocoalele de siguranta pentru Covid-19 sunt ignorate, potrivit documentelor din instanta,…