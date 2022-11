Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau sunt in scandal continuu dupa ce s-au desparțit. Cei doi se lupta in instanța pentru custodia celor doi baieți pe care ii au impreuna. Ieri, 3 noiembrie, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au intalnit la tribunal, unde s-a discutat din nou de custodia copiilor. Artista…

- Fundasul in varsta de 35 de ani al echipei FC Barcelona, Gerard Pique, a anuntat joi ca meciul cu Almeria, din etapa urmatoare a campionatului spaniol, va fi ultimul din cariera sa de fotbalist. Gerard Pique, campion mondial cu Spania in 2010, va pune punct carierei sale de jucator in meciul din La…

- Izgoniți din casa de socri, doi tineri din Vaslui și cei trei copii ai lor, doi de școala celalalt bebeluș, muncesc din greu ca sa faca fața greutaților de zi cu zi."Ne-am mutat aici. Greu. Cand ne-am mutat aici, un singur pat am avut. Nu am avut ce am acum. Ei au dormit in pat și noi pe jos", afirma…

- Cintareața columbiana Shakira și capitanul clubului de fotbal spaniol „Barcelona” Gerard Pique și-au susținut fiul in timpul unui meci de baseball, transmite Daily Mail. Shakira și Gerard Pique au vizitat un meci de baseball, la care a participat fiul lor cel mare, Milan, in virsta de 9 ani. Cintareața…

- Dupa ce a inselat-o pe Shakira cu studenta Clara Marti, alaturi de care este acum intr-o relație, Gerard Pique a intrat in atenția presei de scandal. Ultima dezvaluire: stoperul de la Barcelona ar fi inșelat-o prima data pe Shakira acum un deceniu! Pique și Shakira s-au desparțit in vara din cauza relației…

- O bomba care ar puetea afecta prestația lui Rafael Nadal la US Open a fost lansata de presa spaniola. Jurnaliștii de la Tennis World USA, care citeaza presa din Spania, scriu ca inainte de a incepe relația cu Gerard Pique, artista s-a intalnit "in secret" cu Rafael Nadal. Fii la curent cu…

- Pique, in tandrețuri in vazul tuturor cu noua sa iubita! Unul din cei mai titrați fotbaliști din lotul FC Barcelona, este Gerard Pique. Dar, este principalul subiect al presei din Spania zilele acestea. Dupa o relație de mai bine de 12 ani, cu celebra Shakira, cei doi s-au desparțit. Totul s-a intamplat…