- Continua sa curga informațiile surprinzatoare, dupa ce Shakira și Pique au anunțat ca se despart. Un jurnalist spaniol ofera dezvaluiri inedite din relația celor doua vedete. Cuplul se pare ca avea o ințelegere secreta, iar desparțirea nu are legatura cu „infidelitatea in cazul lor”, potrivit click.ro.…

- Cantareața columbiana a emis, pe 4 iunie 2022, un scurt comunicat, in care anunța desparțirea de fotbalistul Barcelonei. Conform jurnalistului Jose Antonio Aviles, citat de Marca , decizia de a anunța desparțirea in presa i-a aparținut in exclusivitate Shakirei, iar Gerard Pique a fost extrem de surprins…

- Shakira (45 de ani) nu va mai locui in Barcelona dupa ce aceasta a oficializat desparțirea de Gerard Pique (35). Dupa 11 ani, Pique și Shakira s-au desparțit dupa ce fundașul Barcelonei a inșelat-o pe celebra cantareața. Deși locuiesc separat de ceva vreme, Shakira s-ar fi decis sa se mute definitiv…

- Zilele trecute, ziarele spaniole titrau faptul ca Shakira ar fi fost transportata de urgența la spital, dupa ce tot in presa aparuse informația potrivit careia, artista a fost inșelata de barbatul alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste vreme de 11 ani.

- Shakira a fost transportata de urgența la spital, dupa ce ar fi fost inșelata de barbatul alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste vreme de 11 ani. Celebra cantareața a avut nevoie de ingrijirile medicilor! Cu ce probleme se confrunta artista, dar și cine a insoțit-o cu ambulanța.

- Shakira și Pique țin capul de afiș al presei mondene din Spania, cei doi fiind tot mai aproape de o desparțire dupa ce fundașul Barcelonei ar fi inșelat-o pe cantareața in varsta de 45 de ani.

- Shakira, una dintre cele mai cunoscute și apreciate cantarețe din intreaga lume, a fost trimisa in judecata, dupa ce nu și-ar fi platit impozitele in valoare de 14,5 milioane de euro. Apelul facut de artista a fost respins de o instanța din Barcelona. Cum o apara avocații pe vedeta, mai ales pentru…

- Halsey se confrunta cu grave probleme de sanatate. Vedeta a fost diagnosticata cu inca patru boli. Ce a marturisit celebra cantareața, dar și de cand a aflat ca starea ei nu este una buna. Artista a stat o vreme internata prin spitale, sub supravegherea atenta a medicilor.