Stiri pe aceeasi tema

- De cand a devenit mamica, Shakira și-a pus copiii pe primul plan. Dar nu a renunțat la cariera! Artista columbiana in varsta de 41 de ani ii cara cam peste tot cu ea, inclusiv la concerte. Cantareața se afla intr-un turneu mondial de promovare a noului ei album, El Dorado. Shakira nu s-a indurat sa-i...…

- Michelle Williams, cunoscuta publicului ca fosta membra a trupei Destiny’s Child, alaturi de Beyonce și Kelly Rowland, a fost internata intr-o clinica de psihiatrie din apropiere de Los Angeles, potrivit tmz.com. Cantareața americana in varsta de 37 de ani a declarat intr-un interviu acordat anul trecut,…

- Cum am descoperit hatereala adolescentina pe bani de la YouTube și cine sunt starurile vloggeri care-și dau cu disstrack-uri unul in altul. Intr-o seara, la Costinești, in curtea unde eram cazați, in foișor, s-a intamplat o zi de naștere. Sarbatoritul era un barbat care venise cu familionul (spun familion…

- Proiectului de lege al Ministerului Muncii care-i va transforma pe beneficiarii de ajutor social in sclavi ai primariilor și ai firmelor locale care sunt preferatele primarilor a fost votat in unanimitate. Ca PSD, ALDE și UDMR au semnat – nu ma mira. Ca mareața opoziție PNL și USR a votat este insa…

- Baieții lui Gerard Pique și Shakira sprijina echipa columbiana și pentru a demonstra asta au transmis un mesaj alaturi de o fotografie postata pe rețelele sociale. Batalia din casa lui Gerard Pique și Shakira a inceput. Dupa ce jucatorul de fotbal a calatorit in Rusia sa se concentreze pe jocul echipei…

- Shakira și jucatorul de fotbal Gerard Pique s-au cunoscut in 2010. A fost dragoste la prima vedere, in ciuda diferenței de varsta dintre ei doi (n.r. ii despart 10 ani. In 2010 artista avea 33 de ani, iar sportivul 23 de ani). Presa i-a și desparțit, insa cei doi au demonstrat ca dragostea invinge intotdeauna....…

- Victor Hanescu, care a participat la o sesiune de autografe la Centrul National de Tenis din Bucuresti, apreciaza ca tenisul romanesc are de castigat enorm in urma organizarii turneelor Dr. Oetker Junior Trophy. “Este un moment special pentru tenisul romanesc, Dr. Oetker Junior Trophy este un turneu…