Stiri pe aceeasi tema

- Shakira este suspecta intr-o noua ancheta privind o presupusa frauda fiscala. Fapta ar fi fost savarșita in anul 2018, in Spania. Faimoasa cantareața mai este vizata și intr-un alt dosar, in care pagubele se ridica la peste 14,5 milioane de euro.

- Celebra cantareața Shakira se confrunta cu o noua ancheta privind o presupusa frauda fiscala in Spania. Autoritațile vor sa verifice modul in care vedeta și-a achitat impozitul pe venit și pe avere in 2018, a anunțat joi un tribunal spaniol, potrivit Reuters.Cantareața se confrunta deja cu proceduri…

- O instanța spaniola a anunțat joi ca a deschis o noua investigație impotriva cantareței columbiene Shakira in legatura cu acuzații de evaziune fiscala in ceea ce privește declararea veniturilor și a averii in 2018, relateaza Reuters.

- Carlo Ancelotti (64 de ani) e anchetat in Spania pentru ca a inșelat Fiscul și s-a sustras de la plata impozitului pentru o suma de 386.361 euro, reprezentand drepturi de imagine din 2014. Tehnicianul lui Real și-a recunoscut vina și ar scapa cu o amenda. Carlo Ancelotti a fost citat sa raspunda in…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/2023, care a inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la data de 21 mai anul curent la 28 de milioane de tone, in crestere cu 13% fata de cele 24,86 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/2022, arata datele publicate…

- Importurile de grau ale UE au explodat in sezonul 2022/2023, cu o crestere de 239%, in timp ce exporturile s-au marit cu doar 13%. Romania este in top, pe locul doi in ambele clasamente. La data de 21 mai anul curent, exporturile de grau moale ale UE in sezonul 2022/2023, inceput la 1 iulie 2022, au…

- Ungaria nu a aprobat alocarea unui noi tranșe de asistența militara pentru Ucraina, in valoare de 500 de milioane de euro, din Fondul European pentru Pace (EPF), a declarat marți un purtator de cuvant al guvernului de la Budapesta, potrivit Reuters.

- Parchetul European acuza de frauda cu fonduri europene cinci persoane din Romania, intre care un deputrat, dar si doua firme. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin obtinerea de fonduri europene cu documente false si inexacte. „Saptamana trecuta, Parchetul European…