Stiri pe aceeasi tema

- Shakira este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din lume. Aceasta tocmai ce a trecut printr-un divorț, dar nu iși uita cariera muzicala. Cantareața latino urmeaza sa lanseze o noua piesa pe data de 19 octombrie, iar pana acum o promoveaza pe Instagram. Nu este o piesa solo, insa, ci…

- Anda Adam traiește de o buna perioada de timp o poveste de dragoste cu Yosif Eudor Mohaci. Cei doi sunt logodiți și in curand vor sa se casatoreasca. Intr-un interviu la Pro TV, cantareața a facut dezvaluiri despre viața ei personala. Vedeta a fost ceruta in casatorie și se gandește la nunta și copii.…

- Se pare ca Andreea Banica are și momente in care rabufnește, dincolo de aparițiile sale in care are o atitudine pozitiva. Cantareața a publicat pe Instagram un videoclip in care este revoltata din cauza ca trebuie sa stea la coada, in timp ce iși facea cumparaturile intr-un supermarket din București.

- Betty Stoian este foarte suparata dupa ce nu a fost platita la un concert. Fiica lui Florin Salam ar fi trebuit sa urce in weekend pe scena alaturi de tatal ei, insa acesta nu s-a simțit bine și nu s-a mai prezentat.Pe 27 august, Betty Salam trebuia sa cante alaturi de tatal ei, insa acesta a avut probleme…

- World Values ​​Survey a realizat un sondaj cu intrebarea centrala daca credeți in existența Iadului, inregistrand pe o harta procentele respective din populația fiecarei țari din Europa, transmite publicația greceasca Eidiseis, citata de RAd. Potrivit harții publicate de World Values ​​Survey cu rezultatele…

- Vestea a fost confirmata de prietena ei Nancy Davis, care a scris pe Instagram: „Raiul are un nou inger. Prietena mea iubitoare, amabila, distractiva, draguța și frumoasa Anne a mers in rai. O sa imi fie teribil de dor de ea și voi prețui toate amintirile frumoase pe care le avem impreuna. Inima mea…

- Modelul Chrissy Teigen si cantaretul John Legend au anuntat miercuri ca asteapta un copil, la aproape doi ani dupa ce au pierdut un bebelus in urma unui avort spontan, relateaza AFP. „Acesti ultimi ani au fost un vartej de emotii, nu e nimic de spus, dar bucuria ne-a umplut inca o data casa si inimile”,…

- A implinit recent (pe 24 iulie) 53 de ani, dar pare mai tanara decat oricand. Jennifer Lopez s-a casatorit in urma cu cateva zile cu Ben Affleck, iar pe contul personal de Instagram și-a delectat fanii cu imagini spectaculoase.