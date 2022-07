Shakira a refuzat un acord cu parchetul spaniol privind acuzaţia de evaziune fiscală Acuzata de evaziune fiscala in Spania, cintareata columbiana Shakira, care isi sustine nevinovatia, a declarat miercuri ca a refuzat sa incheie un acord cu parchetul spaniol si ca doreste sa se ajunga la proces. Potrivit avocatilor sai, posibilitatea de a ajunge la un acord ramine valabila pina la deschiderea procesului la un tribunal din Barcelona (nord-est), in timp ce trimiterea oficiala in Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

